6ix9ine : YG le clashe en plein concert !

YG a insulté 6ix9ine durant un concert et ce n'est pas la première fois...

6ix9ine ou le sujet le plus chaud du moment ? Le rappeur from New York, Tekhasi n'arrête de faire parler de lui depuis son arrestation en novembre dernier. Et surtout, depuis qu'il a accepté de devenir officiellement "témoin coopérant" pour balancer tout ce qu'il sait sur des grosses têtes de gangs.

Rappelez-vous, la semaine dernière les autorités chargées de l'affaire ont annoncé que 6ix9ine allait donner de lourdes informations concernant les Gangsta Bloods. En effet, il va principalement parler du rôle qui lui était imposé, à savoir faire des transferts de rackets (transférer des armes et des objets de façon totalement illégale). En échange, les fédéraux abrègeront la peine du rappeur de 23 ans. Exemple, le dossier violence conjugale et viol sur la mère de sa fille sera supprimé de son procès ainsi que qu'une sombre affaire de vidéo où l'artiste simulerait l'acte sexuel sur une mineure âgée de 13 ans au moment des faits.

Ce statut de témoin coopérant fait beaucoup réagir les réseaux sociaux et les médias américains... Mais aussi les rappeurs ! Notamment YG. Le rappeur YG from California avait déjà clashé violemment Tekashi ne supportant pas qu'il puisse balancer ses anciens potes des Gangsta Bloods pour sortir plus facilement. Encore plus ouf, rappelez-vous, il lui avait dédié une chanson en avril dernier qui se nomme "Stop Snitchin", ce qui veut dire "arrête de faire ta poucave".

Et mercredi 11septembre, nouveau rebondissement ! De passage au Northwell Health du Jones Beach Theatre à New York pour un concert, le rappeur a interprété sa chanson "Stop Snitchin" en balançant sur grand écran des photos de 6ix9ine. Dans cette chanson qui dit ce qu'il pense clairement de Tekashi et des rappeurs qui coopèrent avec les forces de l'ordre :

" Les petites merdes aiment dénigrer les négros, mais, non négro, moi j'suis un vrai négro. Moi je pèse, t'as la peur dans le sang donc tu coopères. T'es une merde, même ta mère sait que t'es qu'une merde. Même ta meuf sait que t'es une merde. Je ne sais pas comment elle peut te s*cer la b*ite. (...) Vous étiez sur un gros coup, tout l'monde s'est fait péter parce que t'as balancé. Celle qui t'a élevé n'a pas fait du bon boulot...".

Classe ! Un rap très cru et hyper violent qui traduit bien le dégoût que lui inspire 6ix9ine... Même s'il ne le nomme pas dans la chanson, c'est assez flagrant avec les photos.

Pour rappel, Tekashi sait qu'il risque gros en prenant cette décision : il a mis ses proches en sécurité et ils ne seront pas présents à son procès.