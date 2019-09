Tiers Monde sort aujourd’hui le deuxième tome de son manga, "Nako"

Tiers Monde n’a pas arrêté le rap mais il travaille déjà sur un autre projet qui lui tient autant à cœur que la musique : le manga. Il sort aujourd’hui le deuxième tome de « Nako » dont il est le scénariste en collaboration avec le dessinateur Maxime Masgrau.

Comment t'est venue l'idée de faire un manga ?

C’était lors d’un voyage au Japon. J’ai eu la chance de rencontré le mangaka Urasawa et de visiter son atelier. J’étais déjà très fan de cet univers, j’en lis beaucoup, j’aime les animations. J’avais déjà rencontré Maxime qui avait la cover de mon album 'No Futur'. Il y avait l’envie et l’opportunité de le faire alors on a foncé surtout que notre duo est complémentaire. On a aussi remporté le prix coup de cœur lors du Monaco Anime Game International Conférences (MAGIC) ce qui nous a permis d’être publiés au Japon et a accéléré le processus.

Avais-tu un objectif en réalisant ce manga ?

Non. Avant tout, c’était un kif puis ça s’est transformé. On en a vendu 2 000 alors que normalement ce type d’ouvrages plafonne à 1 200 exemplaires. Tout le monde est content dont on sait qu’on ira au bout des six tomes.

Comment as-tu pensé le scénario ?

L’histoire est conçue en adéquation avec les histoires épiques et on l’a construit comme une saga type "Naruto". Il s’agit de l’histoire d’un jeune homme qui va traverser des épreuves dans sa vie et va devoir se dépasser. Avant d’en arriver là, j’ai écrit une dizaine de scénarios et c’est finalement celui de "Nako" qui a été retenu.

Cette aventure annonce-t-elle ta reconversion ?

Non, je n’arrête pas le rap. C’est une expérience supplémentaire, j’en profite mais je sortirai certainement des titres avant la fin de l’année 2019.

Propos recueillis par Grégory Curot