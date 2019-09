Juice WRLD donne son numéro de téléphone à ses fans !

Juice WRLD souhaite se rapprocher de ses fans, et il a décidé de poster son numéro de téléphone sur les reseaux pour inviter les fans à lui écrire.



Cependant, vous vous doutez bien qu'il est impossible à l'artiste de répondre à tout le monde... De ce fait, une réponse automatique est envoyée à chacun des fans : un message aux allures de pub pour l'application ''Community'' ;

«Hey its Juice WRLD», lit-on dans la réponse automatisée.

“Appreciate u hitting my phone. Sometimes I got shit to say that is just for my fans and not for social media and the public. This is a way for us to talk like some real people instead of all the bullshit. Save my number so we can talk.”