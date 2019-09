Mac Miller : son père réagit à l'arrestation du dealer !

Le papa de l'artiste décédé l'an passé insulte le dealer de Mac...

Cette nouvelle fait froid dans le dos ! La semaine dernière, près d'un an après le décès du rappeur Mac Miller, on apprenait que son dealer était potentiellement impliqué dans de ce drame. On vous le rappelle, le rappeur avait été retrouvé mort d'une overdose le 7 septembre 2018.

Après la triste nouvelle de sa mort, les autorités fédérales ont mené une enquête pour connaitre les antécédents de cette sombre histoire : Mac Miller aurait consommé de la Cocaïne coupé au Fentanyl, une drogue extrêmement puissante et potentiellement mortelle, le tout en buvant de l'alcool : un coktail explosif ! De plus, la personne qui lui aurait vendu cette cocaine coupée serait l'un des "drug's dealer" les plus demandés d'Hollywood...

Il s'appelle Cameron James Pettit, il a 28 ans, et il vient d'être arrêté pour avoir profité de la faiblesse d'une personne sous forte dépendances aux substances illicites au lieu de lui porter secours.

Sur les réseaux, Pettit se fait énormément insulter par les fans de Mac Miller mais pas que, les américains sont très en colère. Son ex girlfriend, Ariana Grande avait également réagi en exprimant son dégout face à Pettit. Mais aujourd'hui, c'est le papa de Mac Miller qui s'est exprimé sur l'affaire...

Dans la ville natale du rappeur, Pittsburgh en Pennsylvanie, un mémorial a eu lieu cette semaine pour rendre hommage à l'artiste parti trop tôt. Son père, Mark McCormick a réagi à la nouvelle... Mais de façon très crue :

" Ils ont enfin attrapé ce fils de p*** qui a vendu les drogues qui l'ont tué. Je me sens plus rassuré. On a tous testé des drogues étant jeunes... Mais le monde d'aujourd'hui est trop différent... Il suffit d'une petite pilule de fentanyl dans de la cocaine et vous êtes mort(...) La seule chose que je peux vous dire c'est de ne pas prendre le risque, ça n'en vaut pas la peine... Ca ne sert vraiment à rien".

Le papa de Mac Miller était très ému face à cette nouvelle... On avait retrouvé son fils de 26 ans, tout bleu, en "position de prière" perdant la vie.