Aya Nakamura et MHD dans la série "Elite" !

Le rap français est clairement au sommet

Elite est la série du moment sur Netflix ! Le 6 septembre dernier, les fans du show ont été réjouis de revoir leurs protagonistes préférés dans une nouvelle saison très attendue !

Effectivement, la saison une avait laissé un gros suspens et laissé perplexe nombre d'entre vous ; donc autant vous dire qu'une fois la nouvelle saison mise en ligne, les réactions twitter ont juste fusé ! La cause ? Lors du deuxième épisode de la saison 2, les fans ont été surpris de percevoir en fond, l'un des plus gros classique de MHD : La Puissance.

Mdr je suis actuellement en train de regarder Élite, donc ils mettent du MHD et du Aya en musique de fond ? — ???????????? (@ynasertalf) 6 septembre 2019 Je regarde Élite tranquillement, épisode 2, ils mettent « la puissance » de MHD ? ???? french people are so fucking famous — L (@LinaGhamrane) 6 septembre 2019

Et ce n'est pas tout, comme l'a posté Netflix sur twittter, MHD n'est pas le seul à pouvoir être écouté outre atlantique.

Effectivement, dans le cinquième épisode on peut entendre "Djadja" la musique d'Aya Nakamura qui l'a propulsé au sommet ! Forcement les fans de la première heure ont tout de suite reconnu le succès et ont énormément réagis, certains étaient surpris, d'autres juste content : en bref les adeptes du rap français étaient au anges.

Cela conforte le succès du rap Français dans le monde, et on espère que cela va perdurer.