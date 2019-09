6ix9ine commence à balancer de gros dossiers sur son gang !

Tekashi devrait poucave des choses très lourdes sur les Bloods...

L'affaire 6ix9ine fait encore couler beaucoup d'encre... Le rappeur d'origines sud-américaines s'apprête à prendre un risque pour sa liberté : il a décidé de balancer à la justice les dessous de sa relation avec son ancien gang. Chose à ne pas faire lorsqu'on tient à sa vie.

La semaine dernière, on vous expliquait justement qu'il était prêt à parler, selon les autorités fédérales et témoigner contre ses anciens boss' ; mais les fédéraux en charge de l'affaire voulaient éviter de parler la vidéo Instagram hyper sombre de Tekashi en train de simuler l'acte sexuelle sur une gamine de 13 ans. Cette surprenante décision se justife par le fait que le juge en charge de l'affaire pourrait, à cause de cette horrible vidéo sexuelle, ne pas prendre en compte le témoignage de la star du rap américain.

Le très coloré et tatoué 6ix9ine, sera donc utilisé comme "témoin coopérant" lors du procès de ses deux grands patrons de gang. Le rappeur de 23 ans, souhaite ainsi confesser ses actes, il voudrait énoncer le fait qu'il a été forcé d'obtenir de l'argent pour ce gang. L'avocat a d'ailleurs déposé une lettre au juge ce lundi (lundi 9 septembre 2019) pour lui faire part de la volonté de Daniel Hernandez (le vrai nom de 6ix9ine) de dénoncer les crimes des membres du Gangsta Bloods. En exemple donné au juge chargé de l'affaire, des précisions sur son rôle au sein des gangs : il devait gagner de l'argent et de le distribuer au gang Nine Trey Gangsta (une branche des Gangsta Bloods).

Sa stratégie étant de se classer au rang de victime pour pouvoir, peut-être abréger sa peine qui sera discuté lors de son propre procès le 16 septembre prochain.