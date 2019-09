R.Kelly sera jugé en 2020

Soupçonné d’abus sexuel sur des mineurs, le procès de R.Kelly se déroulera en 2020 .

Ce mercredi 4 septembre, une audience à eu lieu pour décider du sort de R.Kelly. Une avancée, puisqu'on connaît la date de son procès. Ce dernier aura lieu le 27 avril 2020.

Dans sept mois, le sort de R.Kelly sera scellé. Et il risque gros. Parmi les treize chefs d’accusation retenus contre lui figurent notamment la pornographie mettant en scène des enfants de 14 ans, et la traite d’êtres humains à des fins sexuelles.

Rappelons les faits. En janvier dernier, le documentaire “Surviving R.Kelly” fait surface. Dans ce dernier le chanteur américain est sérieusement accusé de nombreux abus sexuels, sur des mineurs notamment. C'est à ce moment-là que la justice américaine se saisit de l’affaire. Et depuis, les accusations n'ont cessé de se multiplier. Aujourd'hui, le nombre s'élève à 40. Si certains faits remontent à 1996, d’autres, seraient beaucoup plus récents. De 2018 plus précisément. Impliqué dans de multiples scandales sexuels depuis près de 30 ans, le chanteur n'a encore jamais été condamné ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il il réglait tous ses problèmes par chèque. Malgré toutes les preuves, le lauréat du Grammy Award continue de plaider non coupable.

Mais cette fois-ci plus d'échappatoire possible pour le chanteur. C'est les mains dans le dos et vêtu d'une combinaison orange que R.Kelly a comparu devant le tribunal hier. On lui annonce que son procès aura lieu en avril prochain. Il fait signe d'avoir compris en hochant la tête.

Mais cet évènement suscite des inquiétudes pour l'avocat de R.Kelly. Selon lui, la préparation sera extrêmement complexe. Il va devoir gérer quatre procès différents. Ce sont plusieurs États qui poursuivent l'artiste.

La défense juridique sera-t-elle prête en temps voulu ?