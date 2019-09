Cardi B, Chance The Rapper et T.I jurés d'une grosse émission sur Netflix !

Début octobre, vous allez adorer la nouvelle émission de Netflix avec de grands noms du rap américain...

Netflix avait lâché la bombe sur Twitter en novembre dernier ! Cette plateforme de streaming hyper créative que le monde entier s'arrache revient en bombe le 9 octobre prochain mais cette fois-ci avec une émission au summun... Vous n'êtes pas prêts.

Après le très touchant Look Mom I Can Fly, documentaire autobiographique sur la vie du rappeur Travis Scott, la plateforme créative a décidé de continuer sur cette lancée et de ne pas faire les choses à moitié... Pour la rentrée scolaire, Netflix from USA a décidé de créer un télécrochet au style "Nouvelle Star", "The Voice "encore "Star Academy" mais façon 100% hip-hop from US. Le programme sera diffusé dans le monde entier, y compris en France. Et forcément, sur Générations, ça nous parle. Le nom de ce projet c'est "Rhythm + Flow" et il a pour but de sillonner tous les recoins des Etats-Unis pour trouver la nouvelle grande star du rap et hip-hop de demain. Mais attendez, ce n'est pas le plus lourd dans cette histoire...

Pour un télé-crochet aussi prestigieux, il faut un jury digne de ce nom : le rappeur & chanteur Chance The Rapper himself est là ! À ses côtés, la première femme à avoir gagné le Grammy du "Meilleur Album de l'Année", Cardi B. Et aussi, un grand nom de la production et du rap from d'Atlanta, T.I. Autrement dit, trois lumières actives du monde du rap américain.

Lundi, Netflix a déposé la bande-annonce de ce nouveau programme sur leur chaîne YouTube. On retrouve nos trois grosses "re-sta" hyper complices dans cette aventure. Les épisodes s'étenderont sur trois semaines : entre le 9 et le 23 octobre. Une chose est sûre, le programme va vraiment faire parler.

Qui a hâte ?