Le rap squatte le classement YouTube !

Le rap prouve encore une fois sa puissance avec un classement significatif.

Cet été, le rap français a été particulièrement productif, en sortant énormément de gros classiques. YouTube a décidé de faire un classement des dix artistes les plus recherchés sur le célèbre moteur de recherche.

Sans suspense, c’est Aya Nakamura qui occupe la première place du classement, avec 51 millions de vues pour "La dot", ce qui lui a d’ailleurs permis de passer le cap du milliard de vue sur sa chaine YouTube. La deuxième place revient à Niska pour sa collab' avec Booba, "Medicament" obtient 44,6 millions de vues. Vegedream lui a opté pour un son plus dansant, en featuring avec Ninho : "Elle est bonne sa mère" cumule 39,9 millions de vues. Comme quoi s’inspirer de la musique des choristes a été une tactique payante ! Pour la suite du classement, on retrouve Soprano (quatrième), Ninho (sixième) et Marwa Loud (septième). Cela fait donc un total de six rappeurs français sur dix ce qui confirme une montée en puissance du rap game français.

Et si on se penche sur les artistes les plus écoutés en France, c’est le carton plein avec un 10 sur 10. Ninho, Jul et Gims occupent le podium, et pour le reste, on retrouve entre autres Niska, Naps ou encore Koba LaD. Le rap français confirme donc sa suprématie sur les autres genres, et avec les sorties de "Sex in the city" de Lorenzo, ainsi que les sorties prochaines de "Mr Sal" pour Niska, ou encore "La nuit du réveil" d’Oxmo Puccino : le rap français a de beaux jours devant lui. En attendant, on vous invite à visionner le retour de PLK !