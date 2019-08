Travis Scott : la bande-annonce de son documentaire Netflix est dispo !

Travis Scott a encore frappé… Mais cette fois-ci, il se lance dans le documentaire autobiographique !

2019, c’est l’année de monsieur Webster ! Rappelez-vous, Travis Scott avait raflé le double platine pour son troisième album, le carton "Astrowolrd". Il fait de nouveau parler de lui depuis trois jours, puisqu’il a teasé sur compte Instagram un documentaire Netflix qui retrace sa vie !

Après Beyoncé et son documentaire "Homecoming", c’est Travis Scott qui obtient le privilège d’avoir son propre documentaire nommé "Look Mom I Can Fly", littéralement : "Regarde maman, je peux voler !".

Il a tout d’abord invité tous ses fans à venir le rencontrer au Houston Movie Exchange pour découvrir en avant-première le film qui retrace sa vie. Les hereux invités présents ont eu non seulement le privilège de découvrir ce documentaire avant tout le monde mais aussi de repartir avec une cassette VHS dédicacée d’un trailer d’une minute.

Une bande-annonce a été balancée sur la chaîne YouTube de Netflix. Un teasing extrêmement prometteur puisqu'on y voit Travis nous ouvrir les portes de son histoire, de son parcours et de sa vie privée.

L’enfant de Houston peut véritablement être fier de lui puisque les fans du monde entier ont hâte de découvrir ce documentaire qui sortira sur Netflix ce mercredi 28 août.