Lil Nas X en converture du Time Magazine !

Le phénomène rap-country est à la une du célèbre magazine Time !

On a du mal à trouver des superlatifs quand on parle de Lil Nas X. Le jeune rappeur bat records sur records et son titre "Old Town Road" caracole en tête des ventes depuis plusieurs mois laissant derrière lui des stars comme Mariah Carey. Si cela suscite quelques jalousies, les grands médias américains et internationaux se sont emparés du phénomène. Il fait même la couverture du magazine Time en date du 26 août, un exploit plus communément associé aux leaders mondiaux qu'aux chanteurs de country rap...

Le jeune homme de 20 ans a été photographié par Kelia Anne, portant un costume PHLEMUNS, des bagues d'Aman Itomi Jewelry, des bijoux Armature et un chapeau fabriqué sur mesure par Gladys Tamez Millinery et des bottes à imprimé vache. Hodo Musa a designé la couverture.

Dans l'article, le journaliste Andrew R. Chow détaille sur la célébrité de Lil Nas X et son parcours. Il revient notamment sur le succès de la chanson sur le réseau social TikTok et de sa popularité grandissante, de la controverse apparue lorsque le Billboard a tout d'abord classé "Old Town Road" dans le tableau Hot Country Songs et du succès amplifié depuis le lancement du remix avec Billy Ray Cyrus, le père de Miley.

Lil Nas X revient aussi sur son coming-out, sur le fait qu'il souffre d'angoisse et d'anxiété et de la difficulté à gérer avec une communication qu'il qualifie d'"acablante" et explique : "Je suis comme tout le monde, je suis reste quelqu'un de solitaire de bien des façons".

Vous pouvez lire l'interview en entier sur le site du Time (en anglais).