A$ap Rocky réagit au verdict !

Alors qu'il évite la prison, A$ap Rocky s'est tout de même dit déçu par le jugement.

Hier, mercredi 14 août 2019, A$ap Rocky était reconnu "coupable de violences et condamné à une peine avec sursis" et à une amende par un tribunal suédois suite à une bagarre avec des rappeurs du cru au début du mois de juillet. Alors qu'il sortait d'un mois de prison effectué avant son procès et qu'il risquait deux ans d'enfermement, on pouvait penser que le rappeur new-yorkais s'en sortait bien. Mais dans un post Instagram, le MC de Harlem s'est dit "déçu" de la décision du tribunal de Stockholm.

"Je suis bien sûr déçu par le verdict d’aujourd’hui. Je veux dire merci à tous mes fans et à tous ceux qui m'ont montré de l'amour durant ces difficultés, je vais continuer à regarder vers l'avant. Merci à mon équipe, mon management, mes avocats, mon label et tous ceux qui ont plaidé pour la justice."

Suite à la bagarre, A$ap Rocky a passé un mois dans une prison suédoise en attendant son procès qui s'est tenu fin juillet-début août. Son avocat avait plaidé la légitime-défense et avait demandé l'acquittement tandis que le rappeur avait lui-même demandé à ce que la cour fasse preuve de justice. Le jugement qui le condamne malgré tout lui évite tout de même la prison mais c'est le fait d'être reconnu coupable qui déçoit le rappeur d'A$ap Mob.

Quoi qu'il en soit, il va pouvoir rester aux Etats-Unis et reprendre le cours de sa très belle carrière. Il peut être déçu mais pas trop quand même !