A$ap Rocky : coupable mais libre !

A$ap Rocky est condamné mais ne retournera pas en prison.

Le 2 août, A$ap Rocky et ses deux gardes du corps étaient autorisés à rentrer aux Etats-Unis suite à leur procès qui venait de prendre fin devant la cour de Stockholm. Suite à une bagarre qui avait éclaté avec deux jeunes rappeurs suédois au début du mois de juillet, le MC de Harlem venait de faire un mois de prison et était autorisé à retourner chez lui pour attendre le verdict. Celui-ci est tombé il y a quelques minutes. A$ap Rocky et ses gardes du corps sont "reconnus coupable de violences et condamnés à une peine avec sursis". Le rappeur devra aussi verser des dommages et intérêts à la victime.

Le Los Angeles Times a pu obtenir très rapidement plus de précisions et a publié les explications du tribunal suédois.

"Les trois accusés sont reconnus coupables de voies de fait et condamnés à des peines avec sursis. Le tribunal conclut que les accusés n'étaient pas dans une situation de légitime défense et qu'ils ont agressé la victime en le frappant et en lui donnant des coups de pied. Toutefois, il n'a pas été prouvé que les accusés avaient frappé la victime à la tête avec une bouteille ou l'aient agressé avec des bouteilles entières ou brisées. La victime se voit accorder des dommages-intérêts pour violation de son intégrité et des souffrances causées par celle-ci. Dans une évaluation globale, le tribunal estime que l'agression n'a pas été d'une gravité telle qu'il doit être condamné à une peine de prison. Les accusés sont donc condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis."

Alors que ses avocats avaient demandé l'acquittement, que le leader d'A$ap Mob avait plaidé non-coupable et demandé lui-même à la cour de faire preuve de justice, on peut dire qu'il s'en sort bien puisqu'il risquait jusqu'à deux de prison alors que les procureurs avaient requis quant à eux six mois d'emprisonnement.