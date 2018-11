6ix9ine sort de prison !

Pour aller dans une autre ...

Tekashi vient de sortir de sa prison fédérale… Inculpé par le gouvernement plus tôt cette semaine suite à de nombreux chefs d’inculpations tels que : vol à main armée, trafics de stupéfiants, conspiration, racket… Le rappeur de New-York encourait jusqu’ici une peine allant de 25 ans incompressibles à la prison à perpétuité ; une peine que le label avait essayé de diminuer en proposant de payer une caution d’un million de dollars … en vain.

Malgré cela, selon le site internet du ‘Federal Bureau of Prisons’, Tekashi vient d’être libéré ; il apparait clairement que 6ix9ine, de son vrai nom Daniel Hernandez est sorti de prison.

Selon TMZ, il n'a pas vraiment été libéré, il a tout simplement été déplacé dans une autre prison pour sa sécurité ; afin d'éviter d'être en contact avec des membres des crips et des bloods.

On vous rappelle aussi que son arrestation a eu lieu en pleine promotion de son prochain album ‘’Dummy Boy’’. Initialement prévu pour ce vendredi, son album a été reporté par son label à causes de ses nombreux conflits avec le gouvernement.

En attendant celui-ci, on vous laisse (re)découvrir la tracklist du projet qui affiche de nombreuses têtes du rap US et d’Amérique Latine, ce qui annonce que du très lourd pour cet album.