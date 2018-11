6ix9ine a été arrêté par le FBI !

A 4 jours de la sortie de son prochain album ...

Tekashi 6ix9ine a connu des hauts et des bas cette année ; au sommet du monde à certains moments et presque déshonoré à d’autres, le ‘’Stoopid Boy’’ continue de faire parler de lui avec une nouvelle histoire qui semble plutôt sérieuse…

Le 26 octobre dernier, le rappeur était condamné à quatre ans de probation et mille heures de travaux d’intérêt général après avoir plaidé coupable d’avoir effectué des attouchements sexuels sur une jeune fille de 13 ans.

Il y a cinq jours, il esquivait aussi la prison après avoir été contrôlé au volant de sa voiture sans permis de conduire, et aujourd’hui il est de nouveau au commissariat pour une histoire un peu plus grave.

De nombreuses sources rapportent que 6ix9ine et son ex-directeur Shottie ont été arrêtés par le FBI suites à des accusations de racket et de possession d’armes à feu.

Actuellement en probation, le rappeur pourrait ainsi passer quelques temps en prison s’il est jugé coupable de ces accusations. Une nouvelle qui arrive en pleine promotion de son album ‘’Dummy Boy’’… Véritable accusation ? Ou bien coup de com ? Nous le saurons sûrement d’ici la fin de la semaine, à la sortie de son projet.

Un album qu’il continue de teaser sur ses réseaux en nous dévoilant il y a quelques heures la tracklist de ‘’Dummy Boy’’.

Le rappeur New-Yorkais nous a donc prévu treize titres dont dix inédits avec de nombreux feats. On pourra retrouver sur cet album, la présence de Nicky Minaj, A Boogie wit da Hoodie, Tory Lanez, Anuel AA, Kanye West, ainsi que les deux petits protégés de Young Thug : Lil Baby et Gunna. L’album sera donc disponible dès ce vendredi, en attendant on vous laisse (re)découvrir un de ses derniers hits : BEBE ft. Anuel AA.