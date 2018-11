Sting demande des comptes à Juice WRLD pour ''Lucid Dreams'' !

Une demande qui ne plait pas du tout au beatmaker du morceau : Nick Mira

Après avoir écouté la chanson de Juice WRLD ‘’Lucid Dreams’’, on s’est tous déjà demandés de quelle musique était issue la mélodie du morceau. Les plus aguerris d’entre nous, l’auront sûrement reconnu très vite mais pour les autres, cette mélodie a été inspirée d’une chanson de Sting qui a été utilisée pour la bande originale du film Léon : ‘’Shape of my Heart’’.

Après avoir récemment évoqué ‘’Lucid Dreams’’ comme l’une des meilleures interprétations de sa chanson, Sting aurait menacé de poursuites judiciaires Juice WRLD ainsi que son beatmaker Nick Mira.

La raison, les notes de piano que l’on entend tout au long du morceau sont à quelques exceptions près, les mêmes que dans la musique du chanteur britannique. Une raison que le beatmaker de ‘’Lucid Dreams’’ a beaucoup de mal à concevoir puisque selon lui, Sting lui-même aurait demandé à Nick Mira de changer la mélodie avant de déclarer son admiration pour le son.

Il a ainsi partagé son mécontentement sur son twitter, où il a posté un message assez violent à l’égard de l’auteur de ‘’Shape Of My Heart’’.

‘’F*ck @OfficialSting et toute sa team. Après avoir pris 85% de Lucid Dreams (pour avoir interpolé Shape Of My Heart, QUI N’EST MÊME PAS SAMPLE) il nous a menacé de nous mener en justice pour récupérer des %. Sting nous vole notre argent et dit que c’est pour mettre ses petits-enfants à l’université. ‘’

Un message qui a très vite été supprimé par Nick Mira, pour des raisons qui n’ont pas encore été découvertes.

Coup dur pour Juice WRLD, qui doit son ascension fulgurante en grande partie à ‘’Lucid Dreams’’ ; en attendant on vous laisse juger par vous-même la ressemblance de ces morceaux.