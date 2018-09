Orelsan est prêt pour la Fashion Week 2018-2019 !

Il nous dévoile la dernière collection de sa marque de fringues Avnier…

La Fashion Week parisienne se déroulera bientôt, du mardi 25 septembre au mercredi 3 octobre, et Orelsan est dans les starting blocks, puisqu’il a sorti la dernière collection de sa marque Avnier, nommée « Union » il y a deux jours.

Pour rappel, la marque Franco-Suisse Avnier, passée de masculine à unisexe au fil des collections, a été créée en 2014 par le rappeur et le designer Sébastian Strappazzon, qui de son côté avait déjà la marque « Alias One ». « Avnier » est la contraction de « avant-dernier », et pourtant les deux créateurs semblent avoir passé ce stade depuis longtemps !

Dans le cadre de cette dernière collection épurée, les tons vont du blanc au noir en passant par le gris, sans oublier des touches de bleu, de rouge et de jaune. Assez sobre, donc, simple et efficace.

La griffe propose des sweats, des vestes à cols hauts inspirés des polos, ainsi que des accessoires tels que des casquettes, claquettes, et même des écharpes et chaussettes quadrillées et rayées, blanc sur noir ou rouge sur blanc. On valide le style, ainsi que les références à Kappa ou Tommy Hilfiger, comme assumé par le duo.

Sur un post Instagram datant du 5 septembre dernier, jour de la sortie de la collection, il annonce, sapé d’un total look à carreaux noirs et blancs issu de « Union » que s’il est justement quadrillé, c’est parce que « la collection FW2018 @avnier_ vient de sortir » !

En espérant que sa collection ait autant de succès que son dernier album « La fête est finie » qui a dépassé les 500 000 ventes au début de l’été…en sachant que la production d’une pièce se limite toujours à 120 exemplaires !

On vous laisse shopper vos coups de cœurs juste ici !