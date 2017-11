Conor McGregor veut sa revanche dans l'octogone !

Lors d’une récente interview donnée à ESPN pour la sortie de son film baptisé Conor Mc Gregor Notorious, le combattant est revenu sur son combat perdu contre Floyd Mayweather en août dernier.

Il a notamment évoqué la possibilité d’une revanche mais cette fois-ci dans son domaine, c’est-à-dire le MMA.

D’après les dires de Conor, c’est ce qui était prévu à la base : un premier combat sur le ring et un deuxième dans l’octogone, histoire de vérifier qui est le meilleur combattant.

" Il a parlé d’un combat de MMA. Alors s’il veut le faire, putain, on y va. Il n’y a pas un seul espoir pour lui… J’aimerais qu’il se pointe chez nous et qu’il finisse K.O. J’ai gagné leur respect en me mouillant. Ramène-toi dans mon monde, et gagne à ton tour notre respect ".