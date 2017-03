L’horrible statue de Cristiano Ronaldo à Madère…

Pour les Portugais, Cristiano Ronaldo ressemble à Franck Ribery en plus moche…

CR7 est un des footballeurs qui accordent le plus d’importance à son apparence. Toujours tiré à quatre épingles, gominé, il peut même changer de coiffure à la mi-temps s’il ne se sent pas bien… On imagine donc que son visage est l’une des choses les plus importantes pour lui.

Quelle déception il a dû avoir, lorsqu’il a découvert le nouveau buste à son effigie, installé à l’entrée de l’aéroport de Madère, qui porte désormais son nom. En effet, on a du mal à le reconnaître, tellement son visage est déformé… On ne sait pas s’il s’agit d’un personnage de cartoon, ou simplement si CR7 avait oublié de se maquiller le jour où ils ont fabriqué le buste.

Quoiqu’il en soit, il s’est déclaré très fier de voir cet aéroport rebaptisé. En attendant, les détournements sur internet vont bon train, et on s’amuse beaucoup !

« Ma France à moi elle a la gueule de Ribéry », disait Diam’s… Eh bien Cristiano Ronaldo a aussi la gueule de Ribery, visiblement…