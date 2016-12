Les docs Hip Hop à mater sur Netflix

L'occasion de passer du bon temps pour les vacances ou après le taf...

Il est bon de prendre du temps pour renforcer sa culture Hip Hop et aborder le mouvement sous un autre angle. Plateforme de films et documentaires, Netflix propose d'ailleurs quelques productions parfaites pour les vacances.

L'occasion de faire corps avec nos nouvelles résolutions ou tout simplement passer du bon temps. Rendez-vous donc avec "Fresh Dressed", "Stretch and Bobbito: Radio that changed lives" ou encore "Hip-Hop Evolution". Rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts.

"Stretch and Bobbito: Radio that changed lives"- Amoureux (comme nous autres) de la radio? Rendez-vous avec l'histoire du show diffusée dans les nineties sur les ondes de WKCR. Parfait pour admirer des freestyles d'anthologie sous les ordres des ''host'' Strech et Bobbito...

"Fresh Dressed"- Si pour vous aussi, rap rime avec sapes, courrez sur ce doc pour amoureux de la mode. L'occasion de croiser Kanye West et Pharrell Williams évidemment, mais aussi des pionniers du vêtement urbain tels que Marc Ecko ou Damon Dash.

"Hip-Hop Evolution"- Puriste depuis le début? Venez tester vos connaissances en quatre épisodes sur le passé, le présent et le futur du mouvement. Ce doc signé Shad Kabango a de quoi rassasier son homme, car il est bourré d'archives inédites.