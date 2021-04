Quando Rondo récompense le tueur de King Von !

Un peu malsain toutes ces histoires...

Vous n'êtes pas sans savoir que la guerre des gangs fait rage dans le rap game. L'année dernière, le rappeur King Von était abattu lors d'une bagarre, devant un club à Atlanta. Rapidement, les soupçons se sont tournés vers Quando Rondo, présent au moment des faits, mais c'est finalement un des membres de sa team, Timothy "Lul Tim" Leeks qui a été mis derrière les barreaux pour ce meurtre, avant d'être finalement relâché sous caution le 26 Mars. Depuis, l'équipe de Quando est en mode "célébration".

Pour fêter la sortie de prison de Lul Tim, Quando a donc décidé de lui offrir un joli cadeau bien cher pour marquer le coup, et pour le remercier de l'avoir protégé. Ce cadeau, c'est une énorme montre diamantée et très brillante, dont la valeur doit largement dépasser les 100 000 dollars vu le nombre de pierres précieuses qui y sont incrustées. Le rappeur a partagé la bonne nouvelle sur Instagram. On note que depuis quelques semaines, les propos offensants autour de cette affaire se multiplient.

Il y a moins d'une semaine, Quando Rondo se faisait prendre à parti par Internet après avoir insulté la mémoire de King Von dans un concert virtuel. Les internautes ont notamment dit que Rondo ne devrait pas autant faire le malin, puisqu'il s'était fait botté le cul par Von avant que ce dernier ne soit assassiné par Lul Tim. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toute la team plaide la légitime défense. On vous tient évidemment au courant des avancées du procès.