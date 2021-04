DMX : les rappeurs lui rendent hommage

La légende est décédée, c'est désormais le temps du recueillement.

Vous n'êtes sans doute pas passé à côté cette semaine, mais on va le répéter, encore une fois, pour essayer de mieux l'accepter : DMX est décédé le 9 avril, après une overdose qui lu avisiblement causé une attaque cérébrale, le plongeant dans le coma, jusqu'à son décès lors de la journée d'hier. Légende du rap game, avec 30 ans de carrière derrière lui, il a considérablement marqué le mouvement de son empreinte. Désormais vient le temps des hommages de la part de ses collègues rappeurs, des hommages nombreux et mérités tant il aura été un "game changer".

La légende laisse derrière elle un héritage musical colossal, car personne n'a réussi à retranscrire l'énergie quasiment sauvage qui se dégageait de DMX quand il rappait en studio ou sur scène. Un talent étonnant et frappant, qui saute aux yeux de tous. Nas l'a carrément qualifié de "Poète de Dieu", et on sait qu'il n'utilise pas le terme "poète" à la légère. Quand à son grand pote Busta Rhymes, il a été beaucoup plus touchant, en déclarant : "Je déteste ça mais je suis en paix avec ça, car je sais que tu es en paix, King. Je t'aime pour toujours X. Dans toutes mes prochaines vies je continuerai à t'aimer".

Les hommages se sont multipliés de la part des gros noms du rap des années 90, mais aussi de la nouvelle génération : Fivio Foreign, Dave East, MoneyBagg Yo, mais aussi Method Man, Redman, Fat Joe, Public Enemy, Xzibit, Akon et de nombreuses stars ont tenu à rendre hommage à un des plus grands rappeurs de tous les temps. Les fans, eux, ont construit un joli mémorial devant l'hôpital, pour pouvoir se recueillir ensemble.