Kaaris est à l'hôpital !

Une photo de Kaaris sur son lit d'hôpital est en train de devenir virale à l'instant où ces lignes sont écrites. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment mais le Dozo fait un signe de la main soulignant qu'il ne va pas si mal que cela même si, sur la photo, on le voit allongé, torse nu dans son lit.

Le cliché a été tweeté il y a quelques minutes par le média on line Kultur, sans plus de précisions. La photo originale a été posté sur le compte Snapchat de K2A avec cette légende : "La santé n'a pas de prix".

????Kaaris est actuellement hospitalisé !



Pas plus d’informations concernant son état de santé. On espère qu’il n’a rien eu de grave ???? pic.twitter.com/BZJ7nkrP10 — Kultur (@Kulturlesite_) April 8, 2021

La chose la plus simple en voyant cette photo, c'est de penser que, comme beaucoup de Français, le rappeur de Sevran a attrapé le Covid et qu'il est à l'hôpital parce qu'il a quelques complications et quelques petits problèmes de santé. On espère juste que ce n'est pas plus grave et que Riska n'est pas à l'hôpital pour quelque chose de plus important parce que, même s'il fait un signe pour la photo, il resté couché et on ne le sent pas plus en forme que cela. Peut-être communiquera-t-il lui-même plus tard sur son état de santé.

Heureusement, il peut compter sur ses fans pour se soucier de lui et lui envoyer des voeux de prompt rétablissement.