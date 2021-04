NBA Youngboy souriant sur une photo prise en prison

L'emprisonnement n'a pas l'air de le rendre malheureux.

NBA Youngboy fait constamment parler de lui ces derniers temps mais malheureusement jamais pour les bonnes raisons. Sa musique passant complètement au second plan, il continue de défrayer la chronique avec ses nombreux démêlés avec la justice. La dernière information en date qui fait couler de l'encre est la mise en ligne d'une photo. On voit sur le cliché le jeune rappeur tout sourire alors qu'il se trouve en prison.

Des photos de stars qui tournent sont choses courantes dans le milieu, mais ce qui peut étonner c'est le grand sourire que Youngboy Never Broke Again affiche. Il semble serein et content, ce qui peut paraitre assez contradictoire quand on sait qu'il vient de se faire refuser une mise en liberté sous caution. Il doit donc rester derrière les barreaux en attendant son procès où il risque 10 ans de prison.

Sa situation actuelle est dû à une suite d'actions de la part du rappeur de 21 ans. Multi-récidiviste, il a tenté de fuir la police de Los Angeles qui avait un mandat contre lui. Plusieurs fois arrêté pour possession illégale d'armes, il ne semblait pas comprendre la leçon et a continué d'enfreindre sa liberté conditionnelle. Cette fois-ci, il n'a pas pu passer entre les mailles du filet, depuis l'arrestation en mars, il est en prison.

Cette situation ne semble pas l'affecter tant que ça puisqu'il prend le temps de poser aux côtés d'autres prisonniers pour immortaliser le moment. Tous vêtus de la célèbre combinaison orange aux Etats-Unis, ils entourent le rappeur aux multiples albums certifiés platine.

Pour l'instant, le futur de NBA Youngboy reste très flou. Cependant, il semble très bien s'intégrer dans le milieu carcéral. Entre la musique et la rue, il semble avoir fait son choix...