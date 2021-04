50 Cent : Young Buck annonce que c'est lui qui écrivait ses textes

Un épisode de plus dans leur confrontation.

Dans le beef qui oppose 50 Cent et son ancien acolyte du G-Unit depuis plusieurs années, tous les coups sont permis. Mais Young Buck a repris la main depuis quelques jours en expliquant tout et son contraire à tel point que Fifty n'a même pas daigné répondre ou si peu, lui pourtant habituellement si prompt à jouer au troll et à se faire un plaisir de clasher. Donc, il laisse Buck se discréditer tout seul. Car après avoir raconté que le clash entre les deux ex-amis était un plan mûri de longue date, Young Buck vient maintenant d'expliquer que c'est lui qui écrivait les textes du boss du G-Unit...

Young Buck aurait donc été le ghostwriter de 50 Cent comme il le raconte dans un épisode du podcast Big Facts pour Revolt TV. S'adressant à DJ Scream et Big Bank, Buck a affirmé une fois de plus qu'il avait écrit les textes de 50 Cent.

"J'ai écrit la musique de Fifty. J'ai écrit des chansons complètes où vous écoutez Fifty rapper mes mots. Mot pour mot. Il aurait pu en changer quelques-uns ou une ligne ici et là mais il a tout repris. Quand vous écoutez le titre "Too rich", tout vient de ma tête. C'est une chanson que j'ai entièrement écrite."

Ce n'est pas la première fois que Young Buck se lance dans de telles affirmations. En 2019 déjà, il avait lancé des diss-tracks dirigés contre 50 Cent dans lesquelles il lançait les mêmes accusations.

"Je l'ai fait parce qu'il aimait tellement le titre qu'il avait l'impression d'en avoir besoin pour lui-même. Mais je n'ai pas été payé pour cela. C'est comme pour l'album "Can't Lose" sorti sur G-Unit. Je n'ai pas vu de chèque mais G-Unit l'a quand même publié."

Ailleurs dans l'interview, Young Buck est revenu sur le clash qui l'oppose à 50 Cent. Pour lui, c'est avant tout une blague : "Honnêtement, je ne considère pas la situation comme un beef, c'était vraiment une passe décisive". On peut le croire, ou pas...