Kodak Black victime d'une fusillade !

Un de ses gardes du corps a été blessé.

Lundi 5 avril, on apprenait que Kodak Black et son entourage avaient été victimes d'une fusillade sur le parking d'un McDonald de Tallahassee en Floride. L'un des gardes du corps de Bill Israel a été blessé, il a reçu une balle dans la jambe. Dimanche 4 avril, Black était à l'affiche Cultur3Fest de Tallahassee. Alors qu'il quittait l'after-party qui se déroulait Baja’s Beach Club. Les poursuivants ont tout faits pour couper la route du convoi jusqu'à ce que celui-ci s'arrête sur un parking voisin. Les assaillants ont alors fait demi-tour et ont ouvert le feu, blessant un des gardes du corps de Kodak Black tandis que ce dernier était dans le fast-food.

Le quotidien local, le Tallahassee Democrat rapporte que le rappeur a été tout de suite emmené dans un autre véhicule dès que les coups de feu ont été tirés. Selon le journal, son agent de sécurité aurait été touché à l'artère fémorale ce qui lui a fait perdre beaucoup de sang.

Avant la fusillade, le rappeur natif de Floride a été menacé par le producteur de 808 Mafia, Southside, qui a ainsi ravivé son clash avec le leader du Sniper Gang sans que l'on sache si ses déclarations agressives ont un rapport avec la fusillade.

"Yak, tu es toujours une s*lope. On peut se cogner si tu veux. Je serais de retour à Miami dans une semaine. Ne viens pas avec ta sécurité."

???? Southside has a message for Kodak Black! pic.twitter.com/Ojk1knnegJ — Saycheese TV ???????? (@SaycheeseDGTL) April 4, 2021

De là à faire de Southside et de son équipe les principaux suspects de la fusillade, il n'y a qu'un tout petit pas...