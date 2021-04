DMX : la famille organise une veillée de prières

Le rappeur est toujours entre la vie et la mort.

La situation de DMX n'a pas évolué. Le rappeur est toujours dans un état critique après son arrêt cardiaque dû à une overdose. Les rappeurs, les Ruff Ryders, les fans prient pour le salut du X. Sa famille, également présente sur place, ne veut pas se résigner et abandonner tout espoir. Selon TMZ qui suit de près cette affaire, la famille de l'artiste a organisé une veillée de prière à l'extérieur de l'hôpital de White Plains, moins de 24h après que le personnel de l'hôpital ait fait la même chose. La fiancée du rappeur, sa mère ont été autorisées à entrer dans la salle de soin intensif où DMX se bat pour rester en vie. Plusieurs de ses enfants sont également présents à ses côtés.

Les fans de DMX qui écoutent sa musique devant l’hôpital dans lequel il est pris en charge



On espère qu’il va vite être remis sur pieds ! ???????? pic.twitter.com/R0vL1QzMD5 — The CheckPoint ???? (@TheCheckPoint_) April 5, 2021

Ses ex-femmes et sa fiancée actuelle étaient côte à côte et en larmes lors de la lecture d'une prière tandis que les fans scandaient le nom de l'artiste tout en tendant le poing vers le ciel. Plusieurs de ses enfants étaient également présents lors de cette cérémonie où de nombreux hits du X ont été écoutés. Un ami de la famille, AB Butler s'est confié à l'AFP sur ce que ressentaient les proches de l'artiste hospitalisé.

"Nous avons le coeur brisé. On ne peut rêver meilleur artiste."

L'une des fans présents à la veillée a déclaré :

"Il a parcouru un long chemin dans sa vie, une vie dure, et il est très important de venir simplement voir où il est aujourd'hui."

Il y a du monde pour la veillée qui se tient à l'extérieur de l'hôpital où DMX se trouve encore. pic.twitter.com/R9jcKwu83r — Rap Américain (@RapAmericain) April 5, 2021

Son avocat de longue date, Murray Richman, a reconnu être "inquiet" tout en continuant à espérer.

Depuis plusieurs années, on parlait plus souvent de DMX dans la rubrique "Faits divers" que pour parler de musique. Mais ce drame rappelle à tout le monde à quel point l'auteur du tube "X Gon' Give It To Ya" est une légende du rap game américain et de l'histoire du rap. Si son état inspire de l'inquiétude, les fans, eux, refusent de se resigner...