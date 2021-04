DMX hospitalisé après une overdose

La légende serait dans un état grave.

Il y a des nouvelles dont on espérait qu'elles ne se produisent jamais, même si on savait au fond que ça finirait par arriver, encore une fois. Le rappeur DMX a eu une carrière troublée avec des hauts et des bas, parfois terribles. Il a notamment parlé à plusieurs reprises de son trouble de la personnalité et de bipolarité, et avait également eu de multiples épisodes d'addictions, avec quelques allers-retour en désintox. Cette fois, le rappeur est hospitalisé à la suite d'une overdose et serait dans un état critique.

C'est le site américian TMZ qui a, comme souvent, fait sortir l'information en premier. Celui qui avait fêté ses 50 ans en décembre 2020 aurait été admis à l'hôpital de White Plains, pas loin de New-York, la nuit dernière. Selon plusieurs autres sources, le rappeur continuerait d'avoir une activité cérébrale mais serait dans un état végétatif, ça n'est pas très clair pour le moment. Les docteurs sont en tout cas apparemment d'accord pour dire qu'il y a des chances pour qu'il ne puisse pas s'en sortir.

Le rappeur de Ruff Ryders s'est longtemps battu avec ses démons et sa dernière sortie de désintox datait, à notre connaissance, d'il y a 2 ans. On croyait DMX revenu plus fort que jamais, lui qui évoquait encore son envie de faire un battle avec Jay-Z, ou de sortir de nouveaux albums. On espère évidemment qu'il s'en remettra et nos pensées sont actuellement dirigées vers ses proches, ainsi que vers ceux qui, comme nous, ont été énormément influencés par sa musique depuis 30 ans.