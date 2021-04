Saweetie a-t-elle fait fuiter la video de sa bagarre avec Quavo ?

DJ Akademiks a des choses à dire sur le sujet...

Une nouvelle affaire de rupture a secoué le rap game ces dernières semaines. Cette fois, il ne s'agit pas de la douzième rumeur de divorce entre Cardi B et Offset, mais de la rupture entre un autre membre des Migos, Quavo, et sa douce Saweetie. Une rupture qui a finalement pris un tournant assez sale, puisqu'une vidéo d'une bagarre assez violente entre les deux ex-amoureux dans un ascenseur a soudaienment fuité sur la Toile, via le site américain TMZ, toujours à l'affût. DJ Akademiks a une petite idée de l'identité de la personne qui a fait fuité tout ça.

Akademiks est toujours un des premiers à se jeter sur les ragots ou à les commenter. Cette fois, il affirme carrément que TMZ a payé entre 50 et 100 000 dollars pour avoir la vidéo en question, une somme qui rappelle celles dépensées par les magazines people pour les stars d'Hollywood. "TMZ n'avait pas cette vidéo dans leur poche. Quelqu'un leur a fourni ça récemment. Ils ont payé quelque chose comme entre 50 et 100k dollars. S'ils l'avaient eue avant, ils auraient publié la vidéo avant. Ils viennent juste de l'avoir", affirme l'animateur sur sa chaîne Twitch.

Il accuse ensuite directement Saweetie de vouloir nuire à la réputation de Quavo et d'être à l'origine de la fuite : "Je pense qu'elle a mis cette vidéo dans la nature en se disant "les gens vont appeler ce mec un agresseur, ouais. Vous savez pourquoi ? Car après qu'elle ait dit à la terre entière qu'il la trompait, les gens étaient toujours un peu du côté de Quavo". Des accusations assez graves, même si en général Akademiks est assez bien informé. Qu'en pensez-vous ?