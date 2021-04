Niro rigole de la polémique sur ses ventes

Ca fait plaisir de voir Niro prendre tout ça à la rigolade.

Les ventes sont plus que jamais au centre des préoccupation des rappeurs. En effet, dernièrement, on a eu droit à beaucoup de polémiques concernant la comptabilisation des chiffres de ventes en rap français, en plus des habituels clashs entre rappeurs à ce sujet. Certains rappeurs se sont retrouvés avec des chiffres de ventes affichés dans certains médias, ne correspondant pas du tout au nombre réel de copies écoulées. Même en streaming, il commence à y avoir des ratés. Niro a décidé de prendre tout ça à la légère à travers une petite vidéo troll.

En effet, le rappeur de Blois a posté une petite vidéo sur ses réseaux, qui parle des ventes de son dernier EP, "Sale Môme 2/9". Niro propose d'ailleurs un concept intéressant autour de ce projet : chaque mois, il sort un nouvel EP "Sale Môme" de 5 titres. Fin mars, il sortait donc "Sale Môme 2/9" et un média l'avait alors annoncé à... 7 ventes physiques en première semaine. Niro s'était alors énervé, mais place à l'humour aujourd'hui, avec cette petite vidéo, dans laquelle il fait le décompte de ses 7 proches ayant ahceté le projet. Il en profite également pour demander un peu de monnaie à son pote, qui roule en véhicule de luxe.

Une manière efficace de répondre aux rumeurs et aux chiffres visiblement faux communiqués par certains médias. En pleine polémique au sujet des chiffres de ventes (Booba, Kekra, Niro, Kaaris) on compte évidemment sur la SNEP pour rectifier le tir et faire preuve de transparence.