Saweetie et Quavo réagissent à la vidéo de leur bagarre

Ils aplanissent leurs problèmes.

La relation entre Saweetie et Quavo a fait les gros titres depuis leur séparation il y a plusieurs jours. Mais la tendance s'est accentuée encore plus avec la sortie d'une vidéo dans laquelle on voit le rappeur de Migos s'en prendre physiquement à celle qui est encore sa petite-amie à cette époque dans un ascenseur. Dans une déclaration exclusive à The Sade Room, Saweetie a confirmé que cette altercation avait lieu l'année dernière mais qu'elle faisait partie des raisons pour lesquelles le couple s'est séparé.

"Cet incident malheureux s'est produit il y a un an. Nous nous sommes réconciliés ensuite et nous avons dépassé ce problème. Mais il y avait tout simplement d'autres obstacles à surmonter dans notre relation et nous avons tous les deux évolués depuis. Maintenant, je demande à tout le monde de respecter ma vie privée pendant cette période."

Le public va peut-être écouter la chanteuse mais la police de Los Angeles semble être d'un autre avis. En effet, suite à la diffusion de la vidéo par TMZ, le LAPD souhaite entendre Quavo et Saweetie chacun de leur côté pour avoir leur version de cette histoire. Les conséquences peuvent donc devenir judiciaires désormais. D'autres expliquent que l'affaire pourrait être considérée comme de la violence domestique dans lequel les deux avaient peut-être tort mais la police veut quand même en avoir le coeur net afin de déterminer au mieux comment gérer d'éventuelles accusations.

Quavo a lui aussi répondu à la vidéo de TMZ en expliquant plus ou moins la même chose que la jeune femme.

"Nous avons vécu cette situation malheureuse il y a près d'un et nous nous en sommes sortis. Je n'ai pas abusé physiquement de Saweetie et j'ai beaucoup de gratitude pour ce que nous avons partagé."

Les histoires d'amour finissent mal... en général.