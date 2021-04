YoungBoy NBA ne sera pas libéré sous caution

Le rappeur va rester en prison.

Les choses ne s'arrangent pas pour YoungBoy NBA. En effet, après sa dernière arrestation à Los Angeles le 22 mars dernier il a cru pouvoir être libéré sous caution moyennant 540 000 dollars et une garantie sous la forme de deux propriétés pour un total de 1,5 million de dollars. Mais un juge de Louisiane a refusé cet arrangement arguant que le rappeur était "un danger pour la communauté". YoungBoy NBA restera donc sous les barreaux en attendant son procès au cours duquel il risque jusqu'à 10 ans de prison !

C'est XXL qui fait ces révélations après avoir obtenu les documents judiciaires concernant le rappeur né à Bâton Rouge. Après son délit de fuite avant son arrestation à Los Angeles il y a quelques jours, un juge de LA lui avait accordée la liberté sous caution avec, en plus de l'argent et des garanties, le port d'un bracelet électronique et des dépistages obligatoires de drogues. Mais le juge de Louisiane, état dans lequel le rappeur sera jugé ne l'a pas accepté.

Le document judiciaire indique :

"L'état présentera des preuves de l'histoire de Gaulden quant au non-respect de ses conditions de probation antérieures. Associées à sa tentative d'échapper à l'arrestation dans cette affaire, corroborent la crainte que Gaulden présente un risque de fuite. En effet, avant de savoir pourquoi on voulait l'arrêter, il a tenté de fuir. Maintenant qu'il connaît la gravité des accusations qui pèsent contre lui, la tentation de fuir est encore plus grande. De plus, son histoire criminelle contient déjà des infractions violentes. Il est accusé de possession d'une arme à feu alors qu'il a déjà été condamné pour cela, il portait une autre arme quand il a pris la fuite devant les forces de l'ordre au moment de son arrestation. Il a été arrêté pour excès de vitesse et consommation de marijuana ce qui le présente clairement comme un danger pour la communauté."

Pas de doute, YoungBoy NBA est dans une sacrée sauce et ça ne sent pas bon pour lui...