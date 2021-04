Freddie Gibbs possède de faux comptes Instagram pour clasher !

Une révélation surprenante !

Le rap game américain recèle de tellement d'histoires folles qu'on prendrait une bonne journée à en faire le tour. Mais il faut que celle-ci, on ne l'avait pas vraiment vu venir. Freddie Gibbs vient de révéler qu'il avait ouvert de faux comptes Instagram pour clasher d'autres rappeurs en toute impunité. Pourtant, si on se rappelle bien certains passages de Gibbs sur les réseaux, il ne s'est jamais vraiment privé d'envoyer des piques, il n'y qu'à demander à DJ Akademiks... Pourtant, dans une interview accordée à GQ, le rappeur nommé aux Grammy Awards, il a dévoilé son secret : oui, il a de faux comptes Instagram pour critiquer ses pairs...

Et pourtant, la question ne portait pas sur ce sujet. Freddie Gibbs était interrogé sur l'âge dans le hip-hop et sur la façon dont il le vivait.

"Ces derniers temps, j'ai fait des chansons avec plein de gens alors j'en profite pour prendre des notes car vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre. Les n*ggas deviennent inutiles dès lors qu'ils arrêtent d'apprendre et d'être des éponges. Moi, je mange, je dors et je respire hip-hop tous les jours. Je regarde ce qui se fait. Je suis sur de fausses pages Instagram pour laisser des commentaires du genre "c'est vraiment de la m*rde". Je dis plein de c*nneries et je me moque des gens."

Mais pour revenir sur le sujet principal, à savoir si l'âge pouvait être un critère de qualité pour un rappeur, Freddie Gibbs a rappelé qu'une fois, une femme lui avait dit qu'il était trop vieux pour rapper.

"Oh, vous avez presque 40 ans, c'est le moment de passer au jazz ! Mais les blancs ne disent pas à Paul McCartney, Willie Nelson ou Bruce Springsteen qu’ils doivent arrêter de sortir des albums ! Leur album sera numéro un dans le monde et ces mecs ont 66 ans ! Alors pourquoi moi je devrais arrêter de rapper alors que je suis dans la meilleure période de ma carrière ?"

Il faut dire qu'il marque un point car ces derniers projets ont été acclamés par la critique et son album avec The Alchemist, "Alfredo" a même été nommé aux Grammy Awards et même si c'est Nas qui a reçu le trophée, le travail de Gibbs en est clairement ressorti grandi.