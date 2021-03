YoungBoy NBA pourrait être bientôt libéré

Un avocat s'est exprimé sur l'affaire du rappeur.

Le rappeur YoungBoy NBA pourrait sortir sous caution dès demain, mardi 30 mars. Il avait été arrêté à Los Angeles le 22 mars dernier et mis en garde à vue par le FBI par rapport à une affaire de port d'arme illégal.

En septembre 2020, le rappeur âgé de 21 ans avait été arrêté ainsi que 15 autres personnes lors d'un tournage d'un de ses clips à Baton Rouge. Selon le rapport, il était en possession d'un pistolet calibre 45 et d'une arme de poing 9 mm. De nombreuses autres armes et de la drogue avait été trouvées dans les voitures. Le rappeur risquait 10 ans de prison vu le nombre de récidives.

C'est l'avocat Mohammed Gangat, basé à New York qui s'est exprimé sur l'avenir de YoungBoy. Habitué aux affaires judiciaires de rappeurs connus, il a publié une vidéo sur Instagram expliquant qu'on devait attendre la décision finale de l'Etat de Louisinane qui doit valider la libération sous caution qui s'élève à plus d'un demi million de dollars : "La caution pour YoungBoy hors de Californie est de 540 000 $. Il a mis un demi million en espèces. De plus, en garantie, il a mis en place deux propriétés d'une valeur supérieure à 1,5 million de dollars et il doit porter un moniteur de cheville. Cependant, il ne sera pas assigné à résidence selon la caution fixée par le juge californien. Il doit simplement porter le moniteur de cheville, mais sinon, il est libre de voyager."

On espère que cette énième arrestation sera enfin un déclic pour YoungBoy NBA, et qu'il se concentrera sur sa musique...