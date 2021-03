Lil Reese menace le tueur présumé de King von après sa libération de prison

Le rappeur ne compte pas le laisser s’en tirer comme ça.

Lil Reese est très remonté contre le tueur présumé de King Von : Lul Tim. Ce dernier a été libéré de prison après avoir payé sa caution et Lil Reese l’a directement mis en garde dans un live sur Instagram.

Timothy Leeks aussi appelé Lul Tim a été libéré de prison vendredi 26 mars. Si une libération était dans un premier temps possible, elle est maintenant actée. Le jeune homme de 22 ans a payé sa caution à hauteur de 100 000 dollars. Il était emprisonné à la prison de Fulton County, depuis novembre 2020, dans l’attente de son procès pour homicide à l'encontre de King Von.

Voilà une nouvelle qui risque de remettre de l’huile sur le feu. En effet, depuis l’assassinat de King Von, certains rappeurs de Chicago et proche de l'artiste, veulent en découdre avec les responsables de sa mort. Parmi les premiers visés on retrouve bien sûr Lul Tim, mais aussi Quando Rondo. Même s’il a été écarté de tout soupçon par la police, pour les natifs de Chicago, il est n’est pas innocent dans l’affaire. Certains lui ont d'ailleurs fait part de leur colère à plusieurs reprises. Aujourd'hui, le fait qu’il célèbre la libération de son pote sur les réseaux n’a fait qu’alimenter la haine que Lil Resse lui vouait déjà. C’est d’ailleurs pourquoi, le rappeur a tenu à s’exprimer sur Instagram. Dans un live donné deux jours après la libération de Lul Tim, il jurait sur la tête de sa mère qu’ils (sous-entendu lui et ses proches) allaient lui botter le cul. Des menaces validées dans les commentaires du live par certains internautes.

La guerre n’est donc pas prête de se terminer et ce n'est pas Boosie Badazz qui dira le contraire.