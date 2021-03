Famous Dex risque gros !

Le rappeur pourrait prendre jusqu'à 18 ans de prison.

Récemment arrêté pour possession d'armes à feu, Famous Dex risque très gros. Car il n'est pas sous le coup de cette seule inculpation. Il doit aussi répondre de plus de 19 chefs d'accusation différents qui découlent de trois incidents distincts selon TMZ.

En octobre 2020, le rappeur aurait agressé une femme et a été accusé de coups et blessures, de violence domestique, de menaces avec arme à feu, d'intimidation, de dégradation de biens et de possession illégale d'une arme à feu.

Un mois plus tard, la police s'est rendue au domicile de Dex après avoir été appelée et va découvert une femme avec des coupures sur le corps. Le SWAT a dû intervenir car le rappeur s'était barricadé à l'intérieur de la maison en possession d'une arme. Il a donc été accusé de violence domestique, de possession d’armes, d'avoir fait pression sur la victime pour ne pas qu'elle signale un crime et de détérioration de biens.

Puis, le 16 mars dernier, Dex a été arrêté pour avoir porté une arme chargée, que les agents ont découvert lors d'un contrôle routier de routine. Le procureur affirme qu'il lui était interdit de posséder une arme à feu puisqu'il est un récidiviste, de sorte qu'il a été inculpé pour cela ainsi que pour possession d'une arme à feu sans numéro de série.

Quelques jours plus tôt, l'artiste de 27 ans avait déclaré à la police avoir été victime d'un vol sous la menace d'une arme. Il se serait fait dérober une montre d'une valeur de 50 000 dollars et une grosse somme d'argent liquide.

Aujourd'hui, compte tenu des charges qui pèsent contre lui, Famoux Dex risque jusqu'à 18 ans de prison s'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.