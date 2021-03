Future : bientôt "Hndrxx 2" ?

Le vrai roi d'Atlanta est bientôt de retour.

Plus de 20 projets à mettre sur le compte du rappeur d'Atlanta Future, devenu un vrai monstre du rap game respecté par tous, notamment avec le carton international du titre "Mask Off". Désormais il a le statut d'un des rappeurs les plus connus au monde, mais il n'a pour l'instant rien sorti depuis son album "High off Life", le 15 Mai 2020. Presque un an d'absence dans les bacs, inhabituel pour lui, mais selon les rumeurs l'artiste ne devrait pas tarder à être de retour avec un nouvel album, très attendu.

On le savait un peu, puisque Sony a fait fuité un document dans lequel on voit que Future est inscrit au nom des rappeurs qui vont sortir un projet dans les 6 mois. Mais alors qu'on croyait que c'était sa mixtape "Monster 2" qui allait sortir, le rappeur a foutu tous nos pronos à terre en commençant un début de promo pour "Hendrxx 2" sur ses réseaux sociaux, en demandant à ses fans : "vous pensez que les fans sont prêts pour Hndrxx 2 ou on attend encore un an?".

FUTURE IS TEASING HNDRXX 2 THIS IS NOT A DRILL pic.twitter.com/fRCxRQcMBs — Debating Hip-Hop (@DebatingHipHop_) March 26, 2021

Une excellente nouvelle, si elle se confirme, pour le rap US qui est un peu orphelin de ses grosses stars : Kendrick absent, J.Cole absent, Drake qui préfère faire des feats plutôt que sortir son album. Bref, on compte sur Future pour sortir le game de sa torpeur et proposer autre chose que la drill version 2021, puisque tous les rappeurs ont l'air de vouloirs s'y mettre...