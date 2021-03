Lil Nas X s'explique sur son dernier clip

Il répond aux critiques de manière assez vive.

Lil Nas X est devenu grâce à un morceau, "Old Town Road", un véritable phénomène du rap game US. Totalement décomplexé au niveau de sa musique, il l'est également au niveau de ses clips, souvent assez osés, ainsi que sur sa sexualité, puisqu'il a très tôt affirmé son homosexualité dans les médias. Mais voilà, son dernier clip, "Montero" (ou "Call me By Your Name", le second titre du morceau), a encore franchi quelques limites auxquelles le public américain n'était visiblement pas préparé, et du coup la vidéo fait polémique.

y’all saying a gay nigga twerking on a cgi satan is the end of times like slavery and the holocaust didn’t happen — nope ???? (@LilNasX) March 27, 2021

there is a mass shooting every week that our government does nothing to stop. me sliding down a cgi pole isn’t what’s destroying society. https://t.co/H21SMVnfNQ — nope ???? (@LilNasX) March 26, 2021

Le rappeur a décidé une fois de plus d'assumer et de répondre aux critiques via son compte Twitter. Il commence tout d'abord par dire "vous adorez dire que je vais aller en enfer, mais vous êtes énervés quand j'y vais pour de vrai", en référence au passage où il twerke sur Satan. Il enchaîne avec "je vais être tellement vexé si je n'ai pas de vidéo complotiste illuminati. J'ai travaillé si dur pour ça". Mais ça n'est pas fini, il déclare également que "il y a une fusillade de masse toute sles semaines que notre gouvernement ne fait rien pour arrêter, moi qui glisse sur une barre de pole dance ça n'est pas ce qui détruit la société".

y’all love saying we going to hell but get upset when i actually go there lmao — nope ???? (@LilNasX) March 26, 2021

i’m gonna be so pissed if i don’t get any illuminati conspiracy videos. i worked so hard for this. — nope ???? (@LilNasX) March 26, 2021

Avec le dernier petit tweet pour la fin : "vous dites tous qu'un noir gay qui twerke sur Satan en images de synthèse, c'est le signe de la fin des temps, comme si l'esclavage ou l'Holocaust n'avaient jamais existé". On peut penser ce qu'on veut de son clip et de sa musique, mais Lil Nas X sait se défendre quand on l'attaque. Qu'en pensez-vous?