Cardi B : Eminem lui a-t-il refusé un feat ?

La rappeuse répond aux internautes.

Les stars du Rap US sont aux abonnés absents depuis quelques années. Les fans attendent leurs albums, que ce soit pour Drake, Kendrick Lamar, J.Cole, ou encore Cardi B. Mais finalement, plus on attend, plus on en entend parler, plus on a l'impression que ces projets ne sortiront jamais. A la place de vrais albums, ça balance des singles, ou des EP 3 titres, mais rien de plus consistant. Au petit jeu des retardataires avec son album, Cardi B est en train de gagner, puisqu'elle en parle depuis maintenant 2 ans et qu'on a toujours pas de nom, ni de cover.

Du coup, les rumeurs vont bon train et l'artiste a été obligée d'intervenir pour y répondre sur les réseaux sociaux. Principal sujet de discussion autour de ce projet, Eminem aurait refusé un feat avec Cardi B. Une rumeur qui s'avère complètement fausse (et assez blessante pour l'ego), si on en croit la réponse de la rappeuse sur Twitter : "De gros mensonges. J'éteins Internet 5 minutes et vous faites de la merde... Je n'ai encore envoyé aucun son à aucun artiste. J'adore son travail et je le respecte beaucoup. Ca n'a aucun sens", a-t-elle écrit dans un premier tweet.

BIG LIES....I get off the internet and ya makin shit up ???????? I haven’t sent no songs to no artist yet. Love his work and much respect.This don’t even make sense . https://t.co/PIYMUIEBDn — iamcardib (@iamcardib) March 26, 2021

Première grosse information, donc : Cardi B n'aurait bouclé aucun featuring de son album. Ses fans peuvent donc attendre longtemps... La rappeuse s'est ensuite fait plus virulente quand il a fallu terminer la discussion : "Vous mentez sur moi tout le temps ! Laissez moi tranquille bordel. Vous me mangez la b*te avec de la mayonnaise même quand je ne fais rien, alors démerdez-vous". A défaut de sortir son projet, elle a donc sorti le lance-roquettes pour tuer ces rumeurs dans l'oeuf. En attendant le prochain single !