Youssoupha complimente La Fouine : "Il est fort de fou !"

Youssoupha ne cache pas son admiration envers Fouiny.

Avec son nouvel opus "Neptune Terminus", Youssoupha n’a fait que confirmer sa place dans le milieu. On a 16 morceaux au total avec un casting de rêve. Ont répondu présent Lefa, Dinos, Gael Faye, Josman et Jok’air. Chaque son est travaillé, mélodieux, juste. Les paroles sont plus que percutantes. On a le droit au Youssoupha qui nous fait vibrer. C’est donc tout naturellement qu’il entame son marathon promo. Il était l’invité de l’émission "Le Code" d’Apple Music. L’occasion pour lui de se livrer sans filtre.

S’il a parlé de l’album, il a également abordé des moments forts de sa carrière. Et lorsqu’on lui a demandé quels ont été les rappeurs face auxquels il s’est senti le plus en difficulté, sa réponse a été plutôt surprenante. Trois noms sont ressortis, à commencer par Sofiane et Ninho. Vient ensuite La Fouine. C’est cette dernière révélation qui a étonné.

Pour expliquer ce choix, il revient sur une anecdote et déclare : “On avait posé "Paname Boss" sur l’album de La Fouine. Il y avait du beau monde, il y avait Niro, il y avait Sniper, etc. Donc je m’étais donné vraiment de fou pour sortir un gros couplet. Ça avait bien pris à l’époque". Suite à ça, Fouiny lui a proposé de faire une autre collaboration qui se trouve être le morceau "Il se passe quelque chose".

Youssoupha poursuit et ajoute : “J’y suis allé un peu tranquille, parce que La Fouine il est tranquille, tout ça. En fait, il est dur comme rappeur, en vrai il est dur ! On peut dire ce qu’on veut, on peut penser ce qu’on veut, le seul truc faux, c’est quand on dit : “ouais, La Fouine, il sait pas rapper”. C’est faux de fou, il est fort de fou. Et, pourtant j’en ai confronté des rappeurs, mais là il était en feu, et je me suis senti en difficulté”.

Des paroles qui devraient faire grandement plaisir au principal concerné.

L’interview complète :