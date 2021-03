Hatik devient la nouvelle égérie de la marque Garnier

On sait maintenant quels produits il utilise pour ses cheveux...

Depuis 2020, Hatik est sur tous les fronts. Récemment, il a été choisi pour représenter la marque de produits cosmétiques Garnier au côté de deux autres mannequins pour l'année 2021. Des photos de la campagne ont déjà commencé à être postées sur ses réseaux.

Suivi par plus d'un million de personnes sur Instagram, c'est tout en simplicité qu'Hatik a annoncé dans une publication qu'il est le nouvel ambassadeur de Garnier. On le voit poser chacune leurs tours aux côtés des influenceuses Sarah-Amel D et Paola Locatelli.

Après rappeur et acteur, Hatik a l'air de vouloir revêtir une nouvelle casquette, celle du mannequin. Après la capsule en collaboration avec Bershka, c'est au tour de Garnier. On connait maintenant le secret de ses beaux cheveux longs...

Découvert par Disiz en 2015, le rappeur a su se faire une place dans l'univers de la musique mais pas que... Il a crevé le petit écran en mars dernier dans le rôle de Clément alias Apash dans la série télévisée "Validé" qui a connu un grand succès. On aura donc droit à une saison 2 courant 2021 mais sans Hatik car (attention spoiler), il a confirmé que son personnage était bel et bien mort et ne fera pas de retour surprise.

Côté musique, l'année 2020 a aussi été une année productive pour lui. Il a sorti la réédition de sa mixtape "Chaise pliante" dont l'original a été certifié disque de platine en août dernier. Deux de ses singles ont été eux certifiés disque de diamant : "Angela" et "La meilleure".

Mais il ne semble pas se reposer sur ses lauriers puisqu'il a sorti son premier album intitulé "Vague à l'âme". Le projet dont un des morceaux est un hommage à Diam's s'est écoulé à 10 898 exemplaires dès la première semaine. Il contient de nombreux featurings dont celui avec Kalash "Rappelle moi" ou encore avec Meryl et Tiitof sur "Maman qui pleure".