Booba se moque de Kaaris en faisant la promotion de son compte Tiktok

Le Duc a sorti le t-shirt "Armaaaand".

B2O est toujours en pleine promotion de son dernier album "Ultra", mais aussi de son nouveau compte Tiktok ! Pour ce faire, il a choisi l'une de ses activités favorites : se moquer de Kaaris.

Le dixième et dernier album de Booba "Ultra" a beaucoup de succès depuis sa sortie le 5 mars dernier. L’opus a enregistré 100 millions de ventes digitales dans le monde et vient d’être certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes en deux semaines. On est loin des 80 000 ventes prédits par l’artiste, mais le succès est là.

Quelques jours avant la sortie du projet, le rappeur, qui est banni à vie d’Instagram, avait ouvert un compte Tiktok. Pour son démarrage sur le réseau social, il avait fait appel au collectif TheFrenchHouseParis (800 000 abonnés) pour une vidéo vue des millions de fois. Mais sur Tiktok, il faut être très actif pour gagner en visibilité et ça Booba l’a bien compris. C’est d’ailleurs pourquoi, celui qui a insulté Niro a fait la promotion de son compte Tiktok via Twitter. Il a partagé sur le réseau une vidéo où on voit sa fille Luna, parcourir le compte de son père. On peut la voir vérifier le nombre d’abonnés, les commentaires, mais surtout le contenu posté dont un en particulier. Elle finit par cliquer sur une vidéo où on peut apercevoir Booba portant un t-shirt avec une photo de lui en train de crier avec le message "Armaaaaand" inscrit au-dessus de la photo. Un message que tout le monde (ou presque) a compris. Il fait référence à la vidéo virale du Duc de Boulogne provoquant Kaaris, à l’époque de l’octogone. Il s’agit donc d’une nouvelle provocation ou d’un clin d’œil, qu’il s’est fait un malin plaisir de partager sur Twitter. Après avoir affichés Rohff et Kaaris récemment, il semblerait qu’il n’en ait pas fini avec K2A.