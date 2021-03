YoungBoy NBA de nouveau arrêté !

Il a essayé de fuir...

YoungBoy Never Broke Again a été arrêté le lundi 22 mars à Los Angeles et placé en garde-à-vue dans la foulée. Les forces de police agissaient au nom d'un mandat d'arrêt fédéral lancé contre l'artiste. Selon TMZ, le rappeur de Bâton Rouge a tenté de fuir ce qui a entraîné une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Une fois son véhicule stoppé, il a tenté de s'enfuir à pied cette fois et les policiers ont dû se servir d'un chien pour le retrouver... D'autres sources affirment que les agents du LAPD ont dû mettre des barrages en place pour arrêter le rappeur. Ils ont découvert des armes dans son véhicule, sans savoir si elles lui appartiennent réellement ou pas.

Il y a quelques semaines, YoungBoy NBA avait déjà été arrêté dans sa ville natale en compagnie de 16 autres personnes avec des armes et de la drogue. A la suite d'une fouille minitieuse, les autorités avaient finalement saisi des armes de poing, des fusils, de la drogue, 47 000 $ en espèces, plusieurs bijoux et un chèque de 300 000 $ à l'ordre du rappeur.

Père de sept enfants désormais, YoungBoy NBA a eu beau être une star du rap, il a quand même du mal à couper totalement les ponts avec la vie de rue et ses fréquentations. En mais 2019, il a notamment été impliqué dans une fusillade mortelle près du Trump International Beach Resort à Sunny Isles Beach, en Floride. En avril 2020, il a eu une nouvelle fois affaire aux autorités après une violente bagarre avec la fille de Floyd Mayweather, sa petite-amie de l'époque et l'une des mères d'un de ses enfants.