Kodak Black s'en prend cette fois à Megan Thee Stallion

Décidément, Kodak Black est très chaud en ce moment. Alors qu'il vient de clacher Lil Pump, il s'attaque cette fois à Megan Thee Stallion à qui il reproche de lui avoir volé un gimmick, la phrase "Drive The Boat". Il vient d'ailleurs de laisser fuiter un extrait d'un morceau portant le même titre dans lequel il parle de la rappeuse de Houston.

Dans un extrait du titre qu'il a partagé sur Instagram, Kodak Black ne laisse aucune place au hasard. Il dit :

“Walked out the Feds like a bodybuilder, I shoot a n-gga in the head I FaceTime a n-gga [...] Everything I say turn into a quote, you can go ask Meg Thee Stallion, I ask ’em let me drive the boat, they thought I was Lil Yachty.”

"Je sors les fédéraux comme un bodybuilder, je tire dans la tête d'un n*gga, je FaceTime un n*gga [...] Tout ce que je dis se transforme en citation, vous pouvez aller demander à Meg Thee Stallion. Je leur demande de me laisser conduire le bateau, ils pensaient que j'étais Lil Yatchy."