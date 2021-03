Lil Durk : un showcase tourne au drame !

Une fusillade a fait un mort et sept blessés.

Dans la nuit de vendredi 19 mars à samedi 20 mars, Lil Durk se produisait dans un club sélect de Dallas, le Pryme Night Club. L'ambiance était bonne jusqu'à ce qu'un homme armé rentre dans la boîte de nuit et ouvre le feu sur la foule. Le bilan est très très lourd puisqu'une jeune femme a perdu la vie et que la fusillade a aussi fait au moins sept blessés. Le rappeur n'a pas été touché par les tirs.

Appelées sur place, les forces de l'ordre pensent que les coups de feu font suite à une dispute qui a commencé devant le club. Lil Durk qui est en beef avec 6ix9ine et Quando Rondo depuis la mort de King Von a tout de suite tenu à préciser que cet événement n'avait rien à voir avec lui.

"Ce n'était pas une fusillade, même pas une bagarre de club. Il semble que la police travaille dans la rue et que l'on soit en sécurité ici."

Selon différentes sources, la police est à la rechercher de deux hommes, l'un qui aurait essayé de calmer le tireur et le tireur lui-même. Jusqu'à présent, les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune arrestation.

Rappelons que ce n'est pas la première fois ces derniers temps que Dallas est le théâtre de fusillades mortelles. C'est en effet dans la ville du Texas que Mo3, un proche de Boosie Badazz a été abattu sur l'autoroute près de la ville. Quelques jours plus tard, c'est Benny the Butcher qui se faisait tirer dessus sur le parking d'un grand magasin, toujours à Dallas.

A croire que la ville texane devient de plus en plus violente et qu'il n'est pas beau y être rappeur...