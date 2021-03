Kodak Black clashe Lil Pump

Une sombre histoire de faux ongles...

A peine sorti de prison, Kodak Black a déjà bien fait parler de lui, même s'il s'est un peu calmé. Plus trop d'embrouilles avec la police ou de bagarres, mais il a alimenté plusieurs polémiques depuis sa sortie. Il est notamment rentré dans un clashs avec plusieurs rappeurs US pour la paternité du fait de poster des photos en s'étalant une liasse sur la jambe ou le bras. Il a également été accusé d'être un clone fait par la CIA, même si ça n'était évidemment pas très sérieux. Le voilà à nouveau au coeur du débat, aux côtés de Lil Pump cette fois.

En effet, Kodak Black a interpellé le rappeur assez sèchement sur les réseaux sociaux, après que Lil Pump ait posté plusieurs photos de sa nouvelle manucure et de ses faux ongles roses et pailletés. "Comment ça va, Lil Pump ? Je suis encolère contre toi petit frère. Ne fais pas toutes ces m*rdes avec des faux ongles. Laisse ça à Lil Yachty. Ne fais pas cette m*rde, Lil Pump. Regarde, quand Lil Yachty le fait, o ne sait pas trop s'il rigole ou s'il fait semblant. Mais quand tu fais ça, on dirait que tu es sérieux. Arrête cette m*rde, Lil Pump, ou je vais te bloquer", a déclaré le rappeur de Floride.

Il a par la suite été accusé d'homophobie sur les réseaux sociaux (alors que rien ne prouve que Lil Pump soit gay). On imagine que la menace de bloquer Lil Pump sur les réseaux a peu de chances de faire changer quoique ce soit aux agissements de ce dernier.