50 Cent et Young Buck nous ont-ils trompé?

Ils se seraient moqués du monde en organisant un faux clash...

Les clashs et autres beefs ont toujours eu une grande place dans la culture rap US, on se souvient notamment des diss tracks échangées entre les différents membres de NWA à l'époque où certains avaient été tentés de céder aux sirènes de producteurs malveillants. Et quand on parle de clash aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser à 50 Cent, lui qui a construit sa carrière là-dessus : Ja Rule, The Game, Rick Ross, puis tous les membres du G-Unit en ont fait les frais. Sauf que tout ça, finalement, ce serait du bidon : explications.

En effet, Young Buck a affirmé à HotNewHipHop que le beef qui l'opposait à son ancien patron depuis plus de dix ans était complètement "fake" et monté de toutes pièces. "On n'est pas en beef, vous comprenez ? C'est ce que les enfoirés comme vous récoltent à force d'attendre les clashs, on a joué avec vous. Et on a gagné, parce qu'on a fait croire aux enfoirés que vous êtes qu'on était en beef et qu'on ne s'aimait pas. J'étais au téléphone avec lui, on vient de tourner une vidéo hier, j'ai envie de la sortir pour que le monde la voit. Ces merdes de réseaux sociaux vous ont monté au cerveau", affirme le rappeur ancien membre du G-Unit.

Il ne s'arrête évidemment pas là : "tout a été planifié. Fifty m'a dit "je vais dire tout un tas de merdes sur toi mec. je vais les faire te détester. Puis tu les feras t'aimer à nouveau". J'ai juste suivi son plan et d'un coup, je me suis rendu compte qu'il avait raison parce que les gens m'aiment à nouveau". Encore un plan machiavélique sorti de la tête de 50 Cent donc, qui ressemble de plus en plus à son personnage dans "Power"...