Booba insulte Niro et le menace !

SCH en prend également pour son grade à cause de "Julius II".

Le rap français connaît probablement une de ses périodes les plus intéressantes en ce mois de mars 2021. Plusieurs gros artistes ont en effet dévoilé leurs albums, comme Youssoupha, Booba (avec son dernier album très attendu, "Ultra") et également SCH avec "Julius II", la suite de la saga commencée il y a deux ans. D'énormes sorties donc, avec à chaque fois de beaux succès à la clef, et cette certitude que le rap français va vraiment bien. Sauf qu'évidemment, il y en a un qui voit d'un très mauvais oeil toute cette concurrence : Booba, qui n'apprécie qu'à moitié ce qui se passe dans ce mois de Mars et en profite pour insulter tout le rap game.

Plus précisément Niro, qui a eu le malheur de féliciter SCH pour la sortie de son projet, très réussi et dans la continuité du premier tome. Après avoir partagé une story dans laquelle il déclare à SCH "Un des rares dont le talent et la culture sont à la hauteur de son succès. Que ton projet s'élève vers le ciel frérot". Évidemment, Booba est passé par là et s'est empressé de répondre : "ah ça va toi arrête de sucer la terre entière avec ta dégaine à la Robert Hue occupe toi de tes sons qui streament pas. Son zodiac a pas 4 moteurs et les container sont vides fermez-là où j'sors d'la retraite. Ca suffit!".

Booba qui s’attaque à Niro & Sch juste parce qu’il c’est fait détrôner ???? pic.twitter.com/mvMHrezcNT — Pelo2Lyon (@Pelo2L) March 19, 2021

Un message rempli d'une rancoeur à peine voilée, dont on se demande la source. Cela vient probablement du fait qu'il n'a atteint que la moitié de son objectif de ventes en première semaine (39k en streaming au lieu des 80k annoncés), ce qui le place finalement derrière énormément d'autres gros vendeurs du rap français. Il sent peut-être que la concurrence du projet de SCH, sorti deux semaines après le sien, pourrait faire un peu d'ombre à "Ultra". Ou il s'amuse simplement à taquiner le game comme il le fait depuis des années !