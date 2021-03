Famous Dex arrêté !

Pour possession d'armes à feu.

Famous Dex a été arrêté à Los Angeles pour possession d'armes à feu !

Selon TMZ qui a sorti l'information le premier, le rappeur de Chicago était assis sur la banquette arrière d'une voiture arrêtée à North Hollywood parce qu'elle ne possédait pas de plaques d'immatriculation. Selon le média américain, Dex aurait essayé de quitter le véhicule et de s'éloigner alors que la circulation ralentissait, avait que les forces de l'ordre n'arrêtent la voiture et la fouille. Il n'a pas eu le temps et les policiers ont trouvé un pistolet caché sous le siège. Famous Dex a donc été arrêté pour port d'arme dissimulé avec une caution fixée à 35 000 dollars. Mais selon un autre rapport, il aurait toujours été enfermé jeudi 18 mars.

Cette arrestation n'est pas le seul incident lié aux armes dans lequel Famous Dex a été impliqué ces dernières semaines. Le 13 mars, c'est lui qui avait appelé la police de Los Angeles cette fois parce qu'il avait été braqué et menacé par un homme armé qui lui a dérobé une montre à 500 000 dollars et des milliers de dollars en espèces. Dex avait alors déclaré qu'il avait emprunté la montre pour le tournage d'un clip et qu'il avait suivi après sa rencontre avec un ami dans la vallée de San Fernando le 10 mars.

Rappelons aussi que Famous Dex avait aussi été en cure de désintoxication en décembre dernier...

Décidément, le rappeur de Chicago ne traverse pas une bonne période...