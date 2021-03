Rich the Kid arrêté !

Il transportait une arme dans ses bagages.

Selon les informations de TMZ, Rich The Kid aurait été arrêté à l'aéroport international de Los Angeles en Californie vers 13 heures lundi 15 mars. Les forces de l'ordre ont arrêté le rappeur de 28 ans pour possession d'arme après la découverte d'une arme à feu chargée dans son bagage à main alors qu'il traversait un point de contrôle. L'artiste n'est resté longtemps enfermé puisqu'il a été libéré un peu plus tard dans la soirée.

TMZ a publié une vidéo dans laquelle on voit la police de l'aéroport en train d'accompagner Rich The Kid portant un masque et des menottes avant qu'il ne passe à la fouille et qu'il ne soit transporté sur la banquette arrière d'un SUV de la police de l'aéroport qui attendait à l'extérieur.

L'incident n'est pas sans rappeler celui qui était arrivé à Juelz Santana en 2018 quand le rappeur du Dipset tentait de passer la sécurité de l'aéroport international Newark Liberty du New Jersey lorsque des agents de la sécurité ont détecté une arme dans son bagage à main. Mais contrairement à Rich The Kid, Santana avait fui l'aéroport avant de se rendre quelques jours plus tard. Il avait été alors reconnu coupable de port d'arme dans un avion, possession illégale d'une arme et de possession de drogue et condamné à 27 mois de prison. Rich The Kid est peut-être sorti de prison mais il n'en a pas terminé avec cette affaire pour longtemps puisqu'il est attendu au tribunal le 12 juillet prochain pour répondre de ses actes. Il devra alors faire face à la justice qui sera peut-être moins sympa cette fois.